شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون: آكل النمل الحرشفى ربما يكون بريئا من نقل فيروس كورونا للبشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من أن الحيوانات المعروفة باسم آكل النمل الحرشفى ، قد لاقت اتهامات باحتمالات التسيب فى فيروس كورونا، بسبب انها تحمل فيروسًا مشابهًا جدًا للفيروس الذي يسبب Covid-19 ، إلا ان الباحثين الان يؤكدون أن العلاقة الجينية ليست قريبة بما فيه الكفاية.

كما كانت الخفافيش والبنجولين أيضا محور الاهتمام بعد أن حددها العلماء على أنها حاملات للفيروسات تشترك في الكثير من تركيبها الجيني مع الفيروس التاجي.



خبر اكل النمل الحرشفى

ولكن الآن أوضح عالم الفيروسات الصينى زانج زيجانج وفقا لجريدة " south china post،، انه من غير المحتمل أن يكون البنجولين وهو اكل النمل الحرشفى، هو المضيف الذي مرر الفيروس التاجي الذي يسبب Covid-19 من خلاله إلى البشر.

لكن فريقًا بقيادة تشانج زيجانج من جامعة يونان ، أخبر الموقع الصينى science daily"، أن الأدلة تشير إلى أن هذه التشابهات الجينية لم تتجاوز الحد الأدنى المقبول عمومًا البالغ 99 ٪ اللازم لجعل الفيروس يقفز من البنجول إلى البشر.

ويحاول الباحثون في جميع أنحاء العالم تتبع الطريقة التي أصاب بها الفيروس التاجي الجديد البشر ووضع حد للوباء ، الذي أصاب أكثر من 400000 شخص وقتل أكثر من 20000.

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وقالت الورقة البحثي، إن الحيوانات مثل الخفافيش والبنجولين معروفة بأنها مضيفات طبيعية لفيروسات مشابهة لفيروس Sars-CoV-2 ، لكن المضيفين الطبيعيين عادة لا يستطيعون نقلها إلى البشر، وبدلاً من ذلك ، احتاج الباحثون إلى تحديد المضيف الوسيط الذي تم من خلاله نقل الفيروس التاجي.

في يناير ، وجدت مجموعة من العلماء الصينيين بقيادة شي زنجلي ، من معهد ووهان للفيروسات ، أن Sars-CoV-2 تشارك 96 ٪ من هويتها الجينومية بالكامل مع BatCoV RaTG13 ، وهو فيروس كوروني آخر موجود على خفافيش الحدوة التي تعيش في الكهوف في مقاطعة يونان.

في ورقة بحثية نشرت الأسبوع الماضي في Current Biology ، وجد الفريق نفسه أن الفيروس التاجي الذي يحمله البنغوليان ، المسمى Pangolin-CoV ، كان ثاني أقرب قريب لـ Sars-CoV-2 حيث كان الفيروسان متطابقين بنسبة 91.02 ٪ مستوى الجينوم بالكامل.

وفي أوائل فبراير ، قال باحثون من جامعة جنوب الصين الزراعية إنهم وجدوا تشابهًا بنسبة 99 ٪ بين الفيروسين وأعلنوا أن بانجولين الملايو "مضيف وسيط محتمل". لكنهم عدلوا نتائجهم في وقت لاحق ، وخفضوا الرقم إلى 90.3 ٪ فقط.

وقال جوان يي ، عالم الفيروسات من جامعة هونج كونج ، في وقت لاحق ، إن أبحاثه الخاصة أظهرت فقط تشابهًا بنسبة 92.4 ٪.