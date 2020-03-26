أطعمة صحية يجب وجودها في ثلاجتك خلال الحجر الصحي

تسبب الانتشار الواسع لفيروس كورونا في حالة من الذعر في جميع أنحاء العالم؛ لذا يجب على الكثيرين القيام بالعزل الذاتي والاهتمام بالتغذية الصحية وشراء أطعمة لها فترة صلاحية طويلة أيضاً. في ما يلي قائمة بالأطعمة الصحية التي يمكنك شراؤها لوقت الحجر الصحي .

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1. الأرز والحبوب

قومي بتخزين الأرز والحبوب، مثل القمح والشوفان والفاصوليا؛ فهذه هي أغراض الحجر الصحي المثالية، حيث يمكنكِ طهيها بكميات كبيرة، وعلى الصعيد الغذائي يمنحك مزيج الأرز والحبوب البروتين والألياف الغذائية والطاقة.

2. الخضراوات

قومي بشراء الخضراوات؛ فهي تمنحك العناصر الغذائية الضرورية اليومية، وتُعد أبرز الخضراوات الطماطم أو الخيار والجزر الكامل والملفوف والبروكلي والقنبيط والفلفل؛ فهي من أفضل الخيارات، وتأكدي من تخزين الخضراوات الجافة، وبعيداً عن ضوء الشمس.

وعن كيفية تخزين الخضراوات؛ فعليكِ إبقاء الجزر والقنبيط في الثلاجة والبطاطس خارجاً، فهذا يجعلها تدوم فترة أطول، وتأكدي من أن الخضراوات غير مغسولة وغير مقطوعة.

3. فواكه

تُعتبر الفواكه طويلة الأمد، مثل الموز والتفاح والجريب فروت والبرتقال، أفضل الخيارات خلال هذا الوقت؛ فهي ليست فقط من أكثر الفواكه صحة، ولكن يمكن من خلالها أيضاً صنع مجموعة متنوعة من الأطباق تمنحك السعادة؛ لتجنب كآبة الحجر الصحي. عليكِ بشراء الحمضيات، مثل البرتقال والجريب فروت؛ فهي غنية بفيتامين «ج»، ويمكن أن تساعد في تقوية جهاز المناعة أيضاً.

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أضيفي الفواكه المجففة، مثل التين المجفف أو الزبيب، إلى قائمة طعام الحجر الصحي الخاصة بك.

4. البذور والمكسرات

توفِّر البذور، مثل بذور اليقطين وبذور الشيا، بعض البروتين والألياف. يمكن أيضاً إضافة اللوز والمشمش والكاجو للحصول على وجبة خفيفة في أثناء الحجر الصحي تكون غنية بالبروتين. يمكنكِ إضافة هذه المكسرات إلى وجبة الإفطار أو إضافتها إلى الخضراوات ويمكن أن تساعد البذور والمكسرات في تعزيز الجهاز المناعي.

5. البيض

لا تشتري كميات كبيرة من البيض، فقط اشتري ما هو ضروري فقط لمدة أسبوع أو أسبوعين. وفي أثناء التخزين، قومي بتخزين البيض في الكرتون نفسه؛ لأنها ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع بهذه الطريقة.

6. المعكرونة

يُعد تخزين المعكرونة خياراً جيداً؛ لأنها من الأطعمة التي لها عمر تخزين طويل، ويمكن تخزينها واستخدامها عند الضرورة. يمكنك شراء أنواع المعكرونة الخالية من الجلوتين.

في النهاية؛ في أثناء التسوق يُرجى الانتباه إلى وجود أشخاص آخرين بحاجة إلى ذلك. قومي بشراء ما هو ضروري فقط، وكذلك الطعام الذي يدوم فترة طويلة «نحو أسبوعين»، ولا تقومي بتكديس المواد سريعة التلف مثل الفواكه والخضراوات.