ما هي الفترة الأكثر خطرا لانتقال عدوى كورونا من المصابين إلى غيرهم؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع تزايد الوفيات والإصابات حول العالم جراء انتشار وتفشي فيروس كورونا، كان من المهم معرفة ما أظهرته دراسة علمية حول أن المصابين بالفيروس، يكونون أكثر خطورة في نقل العدوى لغيرهم خلال الأسبوع الأول من ظهور أعراض الالتهاب الرئوي لديهم.

الدراسة التي أجراها علماء الأحياء الدقيقة في جامعة هونغ كونغ، ونشرت على موقع The Lancet، ثم أعادت مجلة ساوث مورنينغ تشاينا بوست نشرها اليوم، استندت إلى تحليل عينات لعاب أخذت من 23 مريضا تم تأكيد إصابتهم بفيروس COVID-19.

ووفقا لنتائج الدراسة، كان معدل الفيروس في لعاب المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و75 سنة أعلى لمدة سبعة أيام بعد ظهور الأعراض عليهم، وبعد ذلك أخذ بالانخفاض.

وقال كالفن تو، كاتب المقال والأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء الدقيقة بجامعة هونغ كونغ: "يشير الحمل الفيروسي المرتفع خلال الأسبوع الأول من المرض إلى أنه يمكن نقله بسهولة من شخص لآخر قبل دخول المريض إلى المستشفى".

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ولعل أكثر ما ظل يحير الخبراء هو انتقاء "كورونا 19" ضحاياه ليس فقط وفقا لفئات عمرية، بل وجنسية لأسباب مجهولة، إذ إن عدد الرجال المصابين بالفيروس الذين توفوا، أعلى بكثير منه بين النساء.

يشار إلى أن أول من لاحظ هذا التوجه هم الصينيون بعد إجراء عملية حساب لمعدلات الوفيات حسب الجنس، تبين لهم أن الوفيات بين الرجال بلغت نسبة 2.8% من المصابين، في حين سجلت بين النساء نسبة 1.7%، أي لدى الرجال أكثر من ضعف ونصف الضعف مما لدى الجنس اللطيف.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد أصيب أكثر من 414 ألف شخص في العالم بالفيروس، توفي أكثر من 18 ألفا منهم.