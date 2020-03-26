333 مصابا بفيروس كورونا في الإمارات بينهم مغربي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، قبل قليل من يومه الأربعاء، عن رصد وتسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19” من بينهم 7 مواطنين إماراتيين خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط، وحالات تعود لجنسيات مختلفة من بينها المغرب، وشفاء 7 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 52 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 333 حالة حتى الآن، جاء ذلك خلال الإحاطة الدورية الخامسة، لحومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

ووفق بلاغ للوزارة الإماراتية، نشرته على حسابها بتويتر، فقد عقدت الوزارة الإحاطة الإعلامية إلكترونيا من دون حضور وسائل الإعلام حرصا على اتباع الإجراءات الوقاية وتجنب التجمعات، وحفاظا في الوقت نفسه على سلامة وصحة المجتمع، وأوضحت المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشددت الحوسني، تضيف الوزارة، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك نظاما قوياً للتقصي الوبائي وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية، مما يساهم في الحفاظ على الأمن الصحي وضمان سلامة المجتمع، واحتواء أية وباء والسيطرة عليه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى تحديث الاجراءات الوقائية في الدولة بشكل مستمر وسريع طبقاً للمستجدات، حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية لتطبيق أية احترازات جديدة، حيث اتخذت وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص، جملة من الاجراءات الاحترازية الوقائية التي تم الإعلان عنها على المستوى الوطني خلال الفترة الماضية، والتي تهدف في مجملها إلى المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين، ووقاية المجتمع.

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