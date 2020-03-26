تعرفي علي القناع الوجه المناسب لبشرتك

روتين العناية بالبشرة يتضمن مراحل كثيرة ودقيقة، ولعلّ أبرزها مرحلة تطبيق قناع يناسب نوعها وحاجاتها. ومع تضافر جهود العلامات التجارية على تقديم تركيبات غنيّة وفعّالة تلبي حاجات البشرة، باتت أقنعة الوجه بمكوّناتها المتنوّعة، متوافرة بين يديك.

إليك أبرز أنواع الأقنعة التي تقدّمها العلامات التجارية ضمن مجموعات مستحضرات العناية بالبشرة، ودور كل مستحضر منها.



القناع المطهّر

يهدف هذا النوع من الأقنعة إلى امتصاص الإفرازات الدهنية الزائدة في البشرة، وهو مناسب للبشرة الدهنية بشكل خاص. غالباً ما يأتي بتركيبة الطين الأبيض الذي يساعد على تقليص مسام البشرة الواسعة، وامتصاص الزيوت الفائضة.



للبشرة الدهنية، يمكن استخدام القناع المطهّرة مرة أو مرتين في الأسبوع، أما بالنسبة إلى صاحبات البشرة الجافة أو المختلطة فمن الأفضل تطبيق هذا القناع مرة كل أسبوعين كحدّ أقصى، وعلى منطقة الـT Zone فقط.



القناع المرطّب

قد تعتقد كثيرات بأن الأقنعة المخصّصة لترطيب البشرة هي حكر على البشرة الجافة. إلا أن هذا الأمر غير صحيح، إذا تحتاج البشرة الدهنية أيضاً إلى الترطيب وإن بنسبة أقل من البشرة الجافة.



تأتي الأقنعة المرطّبة بتركيبة سميكة عادة، غنيّة بالفيتامينات والأحماض الدهنية بالإضافة إلى مكوّنات أخرى فعّالة كالجلسرين أو الكولاجين أو الصبار، التي تساعد في ترميم خلايا البشرة وحمايتها من التلف.

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تحتاج البشرة الجافة إلى القناع المرطّب مرة أو مرتين في الأسبوع، حسب درجة جفافها، أما البشرة الدهنية فبإمكانك أن تطبّقي عليها هذا القناع مرة في الشهر.



القناع المغذّي

تأتي الأقنعة المغذية للبشرة غنية بالدهون، وهي مثالية للبشرة الجافة. قد تحتوي على زيوت الشيا وزيت الأفوكادو أو غيرها من الزيوت النباتية، التي تساعد في تغذية البشرة من الأعماق وتنشيط عملية تجدّد الخلايا فيها. يُطبّق القناع المغذّي على البشرة الجافة مرة واحدة في الأسبوع.



قناع مكافحة الشيخوخة

هي أقنعة مخصّصة لحماية البشرة من علامات الشيخوخة المبكرة من خطوط رفيعة وتجاعيد وترهّل... كما أنها تحتوي على مكوّنات منشطّة تمنح البشرة مظهراً نضراً وحيوياً. تتمتّع أقنعة مكافحة الشيخوخة بقوة ترطيب قوية، بفضل تركيبتها الغنية بالكولاجين وحمض الهيالورونيك. كما أنها تحتوي على الفيتامين E المضاد للأكسدة. يجب تطبيق هذا النوع من الأقنعة مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع كعلاج فعّال

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