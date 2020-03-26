مدير الصحة العالمية يؤكد أن فيروس كورونا المستجد خطير جدا

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيلريسوس، أن فيروس كورونا المستجد "خطير جدا"، معتبرا أن "العالم ضيع نافذة الفرص الأولى لمكافحته لكن هذا الأمر لا يزال ممكنا".

وقال غيبريسوس، في مؤتمر صحفي للمنظمة، مساء اليوم الأربعاء: "الوقت المناسب للتحرك كان منذ شهرين، عندما أهدرنا نافذة الفرص الأولى. لكن الآن لدينا نافذة الفرص الثانية، التي من الضروري ألا نضيعها لإخماد ومكافحة الفيروس".

وأشار غيبريسوس إلى أن هذا الفيروس "خطير جدا"، موضحا أنه أودى بحياة أكثر من 16 ألف شخص، وفقا لمعطيات المنظمة.

وأضاف غيبريسوس: "طلبات الالتزام بالمنازل الموجهة إلى الناس والإجراءات لوقف تنقلاتهم تعطي وقتا للتخفيف من الضغوط على أنظمة الرعاية الصحية، لكن هذه الخطوات بنفسها لن تؤدي إلى إنهاء الجائحة".

وشدد على "ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة خاصة بالبحث عن الإصابات المحتملة وعزلها وفحصها ومعالجتها".

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ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 460 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 170 دولة، بما في ذلك 20799 وفاة و113776 حالة شفاء.

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