العالم يتذكر الأميرة ديانا بعد خبر إصابة تشارلز بـ"كورونا"

أعلن القصر الملكي البريطاني، الأربعاء، عن إصابة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بفيروس كورونا المستجد، وهو ما حتى انتشرت صور ومشاهد تستذكر أميرة ويلز السابقة ديانا، والتي غادرت العالم بعد حادث مفجع عام 1997.وانتشر على "تويتر" وسم يحمل اسم "الأميرة ديانا تضحك من الجنة"، مع تغريدات تشير إلى أن الأميرة ديانا سعيدة في هذه اللحظات، وعلق أحد الحسابات قائلا: "من الجنة.. أنا أراك عزيزي الأمير تشارلز" وشارك الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات سجلوها لأنفسهم تظهر تقمصهم لضحكة الأميرة ديانا بعد سماعها الخبر ونشر آخرون انفعالات مختلفة لشخصيات مشهورة، معتبرين أنها تمثل ردة فعل الأميرة ديانا لحظة تلقيها خبر إصابة لأمير تشارلز.

وذكر القصر الملكي، اليوم، أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد والتي كانت نتيجتها إيجابية.وأشار القصر الملكي أن الأمير تشارلز موجود في قصره في اسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.وأصدر القصر بيانا جاء فيه: "أجرى ولي العهد الأمير تشارلز فحصا لكشف إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه إيجابي وبعد الفحص الصحي تبين أن لديه أعراضا خفيفة"، وأضاف البيان قائلا: "زوجة الأمير الدوقة كورنوال جاءت نتيجتها سلبية وهما في عزلة في قصرهما في اسكتلندا"

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