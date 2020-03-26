أفكار عليك معرفتها لتسهيل العمل من المنزل في ظل وجود أطفال

بعد الانتشار السريع لفيروس «كورونا» المستجد، اضطر ملايين الأشخاص حول العالم للعمل من المنزل كإجراء وقائي للسيطرة على تفشي الفيروس.

ويشكل هذا الإجراء تحدياً كبيراً لكثير من الآباء والأمهات الذين يعملون من المنزل في ظل وجود أطفالهم، حيث يتطلب الأمر منهم الآن الموازنة بين الحياة العملية، وبين رعاية أطفالهم على أكمل وجه.

وفي هذا السياق، ذكرت مجلة «فاست كومباني» الأميركية 4 نصائح تسهل على الآباء والأمهات تأدية عملهم من المنزل برفقة أطفالهم.

وهذه النصائح هي:

- ضع جدولاً زمنياً محدداً ليومك:

تقول أماندا هولدسورث، وهي اختصاصية تسويق لديها طفلان وتعمل من المنزل، إن وضع جدول زمني محدد ليومك أمر ضروري، مشيرة إلى أن هذا الجدول يعطي الآباء والأمهات شعوراً بالأمان والسيطرة على زمام الأمور.

ونصحت هولدسورث ببدء اليوم بالروتين الذي كان متبعاً في أيام العمل خارج المنزل، وأوضحت قائلة: «استيقظ وارتدِ ملابسك وتناول وجبة الإفطار، وضع جهاز الكومبيوتر الخاص بك على مكتبك وابدأ عملك وكأنك في مقر العمل».

وأضافت هولدسورث: «إذا كان أطفالك في مرحلة الدراسة، يجب وضع جدول زمني للمواد الدراسية التي سيتم استذكارها بحيث تكون مدة استذكار كل مادة نحو نصف ساعة».

وتابعت: «أما إذا كان الأطفال أصغر من 5 سنوات، فيجب وضع جدول أيضاً ببعض الألعاب التي يمكن إعطاؤها لهم، على أن تتغير هذه الألعاب كل ساعتين بحد أقصى لتقليل شعورهم بالملل خلال اليوم».

ومن جهته، ينصح تشايا غوتنيك، الاستشاري في الإدارة بضرورة قضاء بعض الوقت في المساء للتخطيط للمهام التي سيتم إنجازها في اليوم التالي ووضع قائمة بها مع ترتيب هذه المهام حسب الأولوية.

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- احصل على وقتك الخاص:

يقول غوتنيك: «قم بالاستيقاظ مبكراً واشرب قهوتك وقم بممارسة بعض التمارين الرياضية واستمع إلى موسيقاك المفضلة قبل بدء العمل».

وأشار غوتنيك إلى أن حصول الآباء والأمهات على وقتهم الخاص يجعلهم أهدأ وأكثر صبراً مع أطفالهم مما يؤثر على إنتاجيتهم خلال اليوم.

- اطلب مساعدة شريكك:

أكد غوتنيك على ضرورة تقسيم وقت الرعاية بالأطفال بين الأب والأم، مؤكداً أن أفضل السيناريوهات هو تقسيم اليوم إلى فترات، كل فترة تكون مدتها ساعتان ويتولاها أحد الوالدين.

- تحدث مع أطفالك:

ينصح الأطباء النفسيون بضرورة التحدث مع الأطفال وشرح الوضع الجديد لهم، وذلك لتسهيل أداء العمل دون التأثير على نفسية الطفل عند شعوره بانشغال أبويه عنه بسبب العمل

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