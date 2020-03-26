لندن - لايف ستايل
كشفت تقارير جديدة عن قيام الأميرة يوجين (Princess Eugenie) وزوجها جاك بروسبانك (Jack Brooksbank) ووالدتها سارة دوقة يورك (Sarah, Duchess of York)، بمجموعة من الزيارات غير المعلنة، لتوصيل المؤن والاحتياجات الأساسية للعاملين في خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة، وطبقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية فإن ثلاثتهم شوهدوا منذ عدة أيام في لندن وهم في الطريق لتوصيل بعض من هذه المؤن.
طبقا لما نشرته الصحيفة، فإن الأميرة يوجين وزوجها ووالدتها قاموا بتسليم حقائب من المؤن إلى مستشفى هامرسميث في غرب لندن في يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي ويوم السبت في هذا الأسبوع، من أجل العاملين في المستشفى، وهم يخططون للقيام برحلات مشابهة إلى مستشفيات أخرى تتضمن مستشفيات تشيلسي وستمنستر وأبتون في بلدة سلاو غرب لندن.
عائلة يورك توصل مؤن ضرورية للطواقم الطبية
الصحيفة كشفت أيضا عن أن حقائب هذه المؤن تتضمن ضروريات مثل الطعام تشمل المعكرونة نودلز، صوص، رقائق ذرة، فواكه معلبة، ومستحضرات تجميل أساسية ومستحضرات للنظافة والعناية الشخصية، تشمل معجون الأسنان والصابون وسائل صابون استحمام، وغسول لليد، والمناديل مطهرة.
الأطباء طلبوا المساعدة من الأميرة يوجين
وقال مصدر مقرب من عائلة يورك، إن العائلة "ترغب في تقديم أي مساعدة يمكن تقديمها في ظل تلك الفترة العصيبة"، وكشف أيضا أن فكرة إعداد المؤن للطواقم الطبية التي تكافح وباء كورونا قد جاءت بعد أن طلب مستشار في إحدى المستشفيات وصديق مقرب من الأميرة يوجين وزوجها، مساعدتهما.
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كانت هذه تفاصيل خبر سارة فيرغسون والأميرة يوجين يقومان بمهمات غير معلنة لتوصيل المؤن إلى الخدمات الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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