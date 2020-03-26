شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور أحمد عادل: هناك أسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني في حديثه لـ ”الخليج 365” إن هناك اسباب متعددة لحدوث مشاكل عند الرجل اثناء ممارسة حياته الزوجية.

واوضح ان هناك مشاكل ربما تكون خلقية بمعنى ان يكون الطفل مولود بها، وان يكون هناك مشكلة في انسجة العضو التناسلي ولكن تلك المشكلة لا تظهر الا في سن البلوغ، فالعضو التناسلي يحتوي على انبوبتين داخل النسيج الكهفي مسئولين على الانتصاب وفي حالة وجود اعوجاج تكون احدى الانبوبتين اكبر من الاخرى، ويكون الانحناء اتجاه الانبوب الاصغر.



4 اسباب تسبب مشاكل للرجل في حياته الزوجية

وأشار إلي إن الانحناء قد يحدث نتيجة قصر في مجرى البول، حيث تكون فتحة مجرى البول اسفل رأس العضو، وهذا يعني وجود قصر في انبوب مجرى البول، وتؤدي الي الانحناء لاسفل.

وأكد الدكتور أحمد عادل إن هناك أسباب مرضية مثل مرض بيروني وهو عبارة عن تليف في نسيج العضو، والتليف يحدث به احلال لاي نسيج حيوي بنسيج جاف، ومن المعروف ان اي تليف قد يعقبه وجود انقباض، وبالتالي اذا حدث تليف في اي انسجة العضو وحدث انقباض يؤدي في النهاية لحدوث انحناء لأعلى.

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