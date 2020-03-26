شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. كيف يتم اختبار الأنفلونزا من مسحة الأنف والحلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأنفلونزا هي مرض يصيب الجهاز التنفسي، وفيروسات الأنفلونزا هي أ و ب، والأنفلونزا أ هي أكثر شيوعًا من الأنفلونزا ب، وتنتشر بسهولة من خلال قطرات الماء في الهواء من السعال أو العطس للأشخاص المصابين، من خلال سلسلة اطمن على نفسك نتعرف على كيفية إجراء مسحة الأنف أو الحلق لعمل اختبار الأنفلونزا، وفقاً لموقع Rochester.



مسحة الانفلونزا

اختبار الأنفلونزا يكون من خلال مسحة الأنف أو الحلق، كما يتحقق بسرعة من علامات فيروسات الإنفلونزا A و B في عينة من الإفرازات من أنفك أو حلقك.

وغالبًا ما تظهر أعراض الأنفلونزا فجأة، هذا يحدث خلال حوالي 1 إلى 4 أيام بعد إصابتك، سيتحسن معظم الأشخاص في غضون بضعة أيام إلى أقل من أسبوعين، لكن أولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة قد يعانون من الالتهاب الرئوي الحاد أو مشاكل خطيرة أخرى.

ويمكن للطبيب إجراء اختبار الأنفلونزا بعدة طرق، عادة ما يعطي هذا الاختبار نتائج سريعة، نتائج هذه الاختبارات ليست دقيقة، لكن هذه الاختبارات أسرع وأسهل، ويتم استخدامها بشكل شائع في الفحص الأول.

ولا تحتاج دائمًا إلى اختبار الإنفلونزا ليقوم طبيبك بتشخيص الإصابة بالإنفلونزا، قد يقوم مقدمو الرعاية الصحية بإجراء التشخيص والبدء في العلاج بناءً على الأعراض والفحص البدني.



اختبار مسحة الانفلونزا

لماذا نحتاج إلى اختبار الأنفلونزا بمسحة الأنف والحلق

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كان لديك أعراض الأنفلونزا لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس الأنفلونزا A أو B تشمل أعراض الأنفلونزا ما يلي:

-حمى.

-صداع الرأس.

-آلام العضلات.

-ضعف أو تعب.

-قشعريرة.

-سيلان أو انسداد الأنف.

-سعال.

-ألم حول عينيك أو عدم وضوح الرؤية.

-القيء أو الإسهال.

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حتى إذا لم يكن لديك أعراض، فقد تحتاج إلى هذا الاختبار خلال موسم الإنفلونزا أو تفشي الإنفلونزا إذا كنت:

-خرجت من المستشفى وأصيبوا بحمى مفاجئة أو مرض تنفسي.

-توجد في المستشفى وتعاني من الحمى أو أمراض الجهاز التنفسي.

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

قد تحتاج أيضًا إلى اختبارات أخرى. وتشمل هذه اختبار الأجسام المضادة المناعية، بيئة الفيروسات، أو تفاعل سلسلة البلمرة المنتسخة العكسية.

ويعتبر اختبار مستضدات الأنفلونزا اختبار فحص، قد يستخدم مقدم الخدمة اختبارات أكثر دقة إذا اعتقد أنه بحاجة إلى تأكيد التشخيص.

ماذا تعني نتائج اختبار الأنفلونزا؟

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة في الاختبار وأشياء أخرى.

قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكلة، اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عما تعنيه نتائج الاختبار بالنسبة لك.

النتيجة السلبية تعني أنه لم يتم العثور على أي علامات للفيروس وأنك لا تعاني من الأنفلونزا.

ولكن يجب تفسير نتائج هذا الاختبار بحذر لأن اختبارات مستضدات الأنفلونزا السريعة قد يكون لها عدد كبير من النتائج السلبية الكاذبة، هذا يعني أنك قد تكون مصابًا بالإنفلونزا حتى لو كانت نتائجك سلبية.

النتيجة الإيجابية تعني أنه تم العثور على علامات الفيروس وأنك قد تكون مصابًا بالأنفلونزا.

من الممكن الحصول على نتيجة إيجابية كاذبة ، مما يعني أنك لست مصابًا بالفعل. قد تحتاج إلى المزيد من الاختبارات لتأكيد ذلك.



مسحة الانف

كيف يتم اختبار الأنفلونزا من مسحة الأنف والحلق؟

يتطلب هذا الاختبار عينة من المخاط أو الإفرازات الأخرى من أنفك أو حلقك، سيستخدم الطبيب مسحة معقمة لجمع العينة.

طريقة أخرى لأخذ عينة تتطلب شفط أنفي بلعومي سيحقن الطبيب محلول ملحي في أنفك ثم يجمع العينة.