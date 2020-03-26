شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور كريم صبري يكشف لـ ”الخليج 365” عن أسرع وسيلة لعلاج مرض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر مرض السكر هو مرض العصر الذي أصبح يصيب الصغير والكبير، ولأنه له تأثيرات سلبية كبيرة على صحة الإنسان.

وأعلن الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، إن هناك جراحات مخصصة لعلاج مرض السكر.

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وقدم الدكتور كريم صبري في حديثه لـ ”الخليج 365” رسالة هامة إلي كل مريض سكر أثر عليه هذا المرض على الكبد وعلى شبكية العين، ويؤثر على الأطراف بصورة تعوق الحركة وتؤدي إلي البتر أحياناً، إلي كل من أصاب بمرض السكر هناك عمليات مخصصة لعلاجه، تجعل السكر في نطاقه الطبيعي، وتتخلص تماما من جميع مضاعفات هذا المرض.

وأشار إلي إن العملية المخصصة لعلاج السكر تسمى عملية "تحويل المسار"، فتخصص جراحين السمنة يشمل علاج مرض السكر، والفيدرالية التي تنظم العمل في جراحات السمنة تسمى الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر.



4 مميزات لعملية تحويل المسار في علاج مرض السكر

وأكد إن عملية السكر ليست بالضرورة أن تكون علاج السمنة، وليس بالضرورة أن الذي يقوم بإجرائها فوق الـ 100 كيلو، ولكن إذا كان زيادة الوزن عن كتلة 30 كيلو، فإذا قسمت وزنك على طولك مرتين وظهرت النتيجة أكثر من 30 وسكرك غير منضبط فأنت لديك فرصة حقيقية لإيقاف علاج السكر.

وأوضح إن عند اجراء عملية تحويل المسار بهدف التخلص من السكر ليس بالضرورة أن نصغر المعدة فالهدف هنا ليس علاج السمنة، خاصة إذا مان الوزن غير زائد بصورة كبيرة، كل ما نريده هو إجراء عملية آمنه وفقاً للأعراف الطبية، والتي أقرها المؤتمر الطبي الذي عقد في البرازيل منذ ثلاث سنوات وهي إذا زادت كتلة الجسم عن 30 والمريض مصاب بالسكر فعليه على الفور إجراء جراحة للتخلص من هذا المرض تماماً.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

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طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .