تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة بالفراولة والتوت البري



المقادير

- دقيق : 250 غراماً

- سكر : 125 غراماً

- الزبدة : 150 غراماً

- صفار البيض : 3 حبات

- مربى الفراولة : 150 غراماً (حشوة التورتة)

- جبنة الماسكاربوني : 200 غم (حشوة التورتة)

- القشدة : 100 غراماً (طرية، حشوة التورتة)

- سكر البودرة : ملعقتان صغيرتان (حشوة التورتة)

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (حشوة التورتة)

- الفراولة : 250 غراماً (حشوة التورتة)

- التوت الأسود : 250 غراماً (حشوة التورتة)

- الفراولة : 100 غراماً (سيرو (قطر) الفراولة)

- قطر : 50 مللتر ((سكر مذاب في الماء)، سيرو (قطر) الفراولة)

طريقة التحضير

1. يخلط الدقيق مع السكر و نضيف له الزبدة.

2. نضيف 3 صفار البيض و يخلط جيداً حتى تتماسك ونضعه في الثلاجة مدة 30 دقيقة.

3. نضعه في قالب حلوى و نضعه في الفرن و يطهى على درجة حرارة 200 درجة ما بين 8 إلى 10 دقائق.

4. بعد طهي العجينة ندهنها بالمربي ، ثم نأخذ جبنة "ماسكار بوني" و القشدة الطرية ونجمعهما مع الفانيلا شيئا شيئا دون أن نخلطهم جيدا ، لكي لا ينحل لنا "الماسكار بوني" ثم نملأ بهم العجين.

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5. نأخذ الفواكه و نضعها فوق الخليط و نسكب عليه سيرو الفراولة وتقدم باردة.

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