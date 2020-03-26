تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة بالفراولة والتوت البري

القاهرة – لايف ستايل
المقادير
- دقيق : 250 غراماً
- سكر : 125 غراماً
- الزبدة : 150 غراماً
- صفار البيض : 3 حبات
- مربى الفراولة : 150 غراماً (حشوة التورتة)
- جبنة الماسكاربوني : 200 غم (حشوة التورتة)
- القشدة : 100 غراماً (طرية، حشوة التورتة)
- سكر البودرة : ملعقتان صغيرتان (حشوة التورتة)
- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (حشوة التورتة)
- الفراولة : 250 غراماً (حشوة التورتة)
- التوت الأسود : 250 غراماً (حشوة التورتة)
- الفراولة : 100 غراماً (سيرو (قطر) الفراولة)
- قطر : 50 مللتر ((سكر مذاب في الماء)، سيرو (قطر) الفراولة)
طريقة التحضير
1. يخلط الدقيق مع السكر و نضيف له الزبدة.
2. نضيف 3 صفار البيض و يخلط جيداً حتى تتماسك ونضعه في الثلاجة مدة 30 دقيقة.
3. نضعه في قالب حلوى و نضعه في الفرن و يطهى على درجة حرارة 200 درجة ما بين 8 إلى 10 دقائق.
4. بعد طهي العجينة ندهنها بالمربي ، ثم نأخذ جبنة "ماسكار بوني" و القشدة الطرية ونجمعهما مع الفانيلا شيئا شيئا دون أن نخلطهم جيدا ، لكي لا ينحل لنا "الماسكار بوني" ثم نملأ بهم العجين.
5. نأخذ الفواكه و نضعها فوق الخليط و نسكب عليه سيرو الفراولة وتقدم باردة.
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