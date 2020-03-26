تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير كيكة الماربل الحمراء

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- طحين : 3 اكواب

- بيكنج بودر : ملعقتان صغيرتان

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزبدة : كوب (طرية وبحرارة الغرفة)

- سكر : كوبان ونصف

- لبن زبادي : نصف كوب

- الفانيليا : ملعقة كبيرة

- البيض : 5 حبات

- حليب : نصف كوب

- بودرة الكاكاو : ثلث كوب (للخليط الأحمر)

- حليب : 5 ملاعق كبيرة (للخليط الأحمر)

- ملون الطعام الاحمر : ملعقة كبيرة (للخليط الأحمر)

طريقة التحضير 1. سخني الفرن على حرارة 350 وجهزي صينية الكيك بدهنها بالزبدة ورشة طحين. 2. في وعاء اخلطي الطحين والبيكنج باودر والملح. 3. في عاء آخر اخفقي بواسطة الخفاقة الكهربائية السكر الزبدة واللبن حتى يتمتزج جيدا. 4. أضيفي الفانيلا واخفقي ثم أضيقي البيض الواحدة تلو الأخرى واخفقي حتى تتمازج المكونات. 5. خففي سرعة الخفاقة ثم أضيفي الحليب واخفقي. 6. أضيفي مزيج الطحين واخفقي. Advertisements 7. صبي 2/3 كمية الكيك في القالب. 8. أضيفي للكمية المتبقية الكاكاو البودرة والحليب والملون الأحمر، واخفقي ثم وزعي الخليط فوق الكيك بتماوج، ويمكنك مزجه بالشوكة بحيث تصنعين خطوط فيها. 9. أدخليها للفرن لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك. 10. اتركيها لتبرد لمدة 10 دقائق ثم أقلبيها وقطعيها وقدميها. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير بان كيك بدون حليب تعرفي على طريقة إعداد وتحضير حليب بالليمون

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