تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيرلازانيا رول بالسبانخ والجبن

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- السبانخ : 2 كوب (مفروم)

- فيليه دجاج : نصف كيلو

- البصل الأحمر : 2 حبة (مفروم)

- الثوم : 5 فصوص (مهروس)

- جبن فيتا : 7 ملاعق كبيرة

- جبن الشيدر : ثلاث أرباع الكوب (مبشور)

- اللازانيا : باكيت

- صلصة طماطم : حسب الحاجة (صوص طماطم جاهز بالثوم)

- جبن موزاريلا : حسب الرغبة (للتزيين)

طريقة التحضير اسلقي المكرونة وأثناء السلق حضري الحشوة.

حمري البصل والثوم بالزيت وأضيفي الدجاج بعد فرمه بطريقة خشنة.

قلبي وأضيفي الملح والفلفل الأسود.

أضيفي السبانخ واتركيه يذبل 5 دقائق مع التقليب.

أضيفي الجبن الفيتا والشيدر وارفعيه من عن النار ونصفي ورقة اللازانيا وضعي الحشو على طولها خطاً رفيعاً.

ضعي القليل من الحشو حتى لا يظهر من الجوانب وصفي الرولات بالصينية، وأضيفي عليها صوص المكرونة وملح وفلفل أسود.

غطيها وضعيها بالفرن 30 دقيقة.

ضعي الموتزريلا على الوش وأدخليها مرة أخرى للفرن حتى يذوب الجبن ثم قدميها. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا الدجاج تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ميني لازانيا لأطفالك

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