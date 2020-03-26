تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير اللازانيا بالخضراوات المشوية والكركند



المقادير

- عجينة اللازانيا : 3 pcs (شرائح)

- الكركند : 250 gr (الطازج)

- الكوسا : 100 gr

- بندورة : 80 gr

- السبانخ : 100 gr (المفروم)

- ملح : رشّة (حسب الرغبة)

- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة

- البهار الأبيض : رشّة

- كريما : 50 ml

- جبن البارميزان : 35 gr

- بابريكا : 6 gr

طريقة التحضير

1 يسلق الكركند في الماء المغلي المضاف إليه الملح لمدة 8 دقائق، ثم يبرّد في الماء وقطع الثلج لمدة 5 دقائق، ويصفى ويزال الذنب منه، ويبقى على حدة إلى حين استعماله.

2 تقطّع الكوسا والبندورة الى شرائح متساوية تشوى في الفرن

3 يقلى السبانخ المفروم في مقلاة مع زيت الزيتون الى حين النضوج، ثم يصفى من الزيت ويترك على حدة إلى حين الإستعمال.

4 لصلصة اللازانيا:تغلى الكريما الطازجة على نار متوسطة، ثم يضاف إليها جبن "بارميزان" المبشور و"البابريكا" الحلوة، ويحرّك هذا المزيج جيداً.ثم، ينثر فيه بعد الغليان الملح والبهار الأبيض، ويصفّى جيداً.

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5 تقطّع شرائح اللازانيا الى حلقات دائرية متساوية.يوضع فوق الشريحة الأولى الكوسا والبندورة المشويين وقليل من صلصة اللازانيا، فطبقة ثانية من اللازانيا فوقها السبانخ المقلي والكركند المفروم، وتغطى بالقليل من صلصة اللازانيا.وأخيراً، يضاف طبقة أخيرة من عجينة اللازانيا والكمية الباقية من الكركند.

6 يسخّن هذا الطبق على حرارة 120 درجة مئوية لمدة 7 دقائق، ويقدّم ساخناً في طبق التقديم.

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