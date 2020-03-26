تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا الفوتتشيني باللحم

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- لحم مفروم : 500 غراماً

- البصل : 1 حبة (مفروم ناعم)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- الأعشاب الإيطالية : ملعقة كبيرة (مجففة)

- بندورة : علبة (مفرومة)

- عصير الطماطم : كوب ونصف

- الماء : كوب

- الباستا : علبة (باستا فوتشيني)

- جبن الريكوتا : 150 غراماً

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- جبنة شيدر : كوبان (مبشورة)

طريقة التحضير 1. سخني مقلاة عميقة على النار وقلبي اللحم حتى يصبح بني اللون ثم أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يطرى البصل لمدة 5 دقائق. 2. أضيفي الثوم والأعشاب الإيطالية وقلبي. 3. أضيفي البندورة المقطعة وعصير البندورة والماء والباستا حركي من حين لآخر حتى تنضج الباستا. Advertisements 4. أضيفي جبن الريكوتا والملح والفلفل ثم أزيلي المقلاة عن النار ثم وزعي الجبن المبشور واتركيها 5 دقائق فوق خليط الباستا الساخن حتى تذوب وقدميها ساخنة. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا الدجاج تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ميني لازانيا لأطفالك

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