تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير لازانيا الدجاج

القاهرة – لايف ستايل المقادير - صدر الدجاج : 3 صدور (فيليه مسلوق ومفروم)

- عجينة اللازانيا : 6 قطع

- مرق دجاج : 1 مكعب

- الماء : ربع كوب

- الجبن الكريمي : عبوة

- جبن موزاريلا : كوبان (مبشور)

- صوص المعكرونة الجاهز : عبوة طريقة التحضير - صدر الدجاج : 3 صدور (فيليه مسلوق ومفروم)- عجينة اللازانيا : 6 قطع- مرق دجاج : 1 مكعب- الماء : ربع كوب- الجبن الكريمي : عبوة- جبن موزاريلا : كوبان (مبشور)- صوص المعكرونة الجاهز : عبوة 1. اغلي الماء في قدر على النار مع رشة ملح. 2. ضعي اللازانيا واتركيها تغلي لمدة 10 دقائق ثم صفيها واتركيها جانباً. 3. سخني الفرن على حرارة 175 درجة. 4. ذوبي مكعب مرق الدجاج في ماء ساخن في وعاء. 5. أضيفي الجبن الكريمي وكوب من الجبن الموزاريلا المبشورة واخلطي. 6. وزعي ثلث كمية صوص السباغيتي في طبق الفرن مقاس 9 انش. Advertisements 7. ضعي الدجاج المفروم ونصف كمية خليط الجبن الكريمي و 3 قطع من اللازانيا، ثم أعيدي الكرة لعمل طبقة ثانية من اللازانيا والدجاج والصوص. 8. وزعي الكوب المتبقي من الجبن الموزاريلا على الوجه وأدخلي الطبق الفرن لمدة 45 دقيقة حتى يذوب الجبن ويتحمر. 9. قدميها ساخنة. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير اللازانيا بالعصاج والجبنة طريقة إعداد وتحضير اللازانيا باللحم

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