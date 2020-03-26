تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير ميني لازانيا لأطفالك

القاهرة – لايف ستايل

المقادير

- لحم مفروم : نصف كيلو (معصج)

- صلصة مارينارا الجاهزة : كوب

- جبن الريكوتا : كوب ونصف

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- جبن موزاريلا : كوب ونصف

- اللازانيا : 12 قطعة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة (مقطع)

طريقة التحضير أشعلي الفرن على درجة حرارة 375 فرنهاينت.

أحضري قالب الكب كيك، ضعي في كل نافذة من القوالب ورقة لازانيا.

اخلطي الجبن الريكوتا بالملح والفلفل الأسود، ثم اتركيهم جانباً.

ضعي في كل كوب من القالب فوق قطع اللازانيا، ملعقة لحم مفروم، وملعقة خليط الريكوتا، وملعقة صوص المارينارا، ثم انثري الموزريلا.

أدخلي القالب إلى الفرن، واتركيه من 10- 12 دقيقة أو حتى يذوب الجبن. قد يهمك ايضا: تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير اللازانيا بالعصاج والجبنة طريقة إعداد وتحضير اللازانيا باللحم

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