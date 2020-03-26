العلماء يكتشفون رائحة للإجهاد في أحدث تجربة يابانية

طوكيو - لايف ستايل
شارك في تجربة أشرف عليها متخصصون يابانيون 500 متطوع تحت سن الـ70، حيث أجروا بعض التمارين البدنية، وكان بعضها شاقا من أجل التأكد من دخولهم حالة الإجهاد، وتعرفت الأجهزة الخاصة، التي تم ربطهم بها أثناء التجربة، على الروائح المنبعثة من المشاركين من الجنسين.
واكتشف الباحثون أن لدى حالة الإجهاد رائحتها الخاصة وهي تشبه تلك التي يطلقها الثوم أو البصل. بالإضافة إلى ذلك، شعر المتطوعون بالإرهاق عندما شموا "رائحة الإجهاد" لشخص آخر، وفق موقع "actualnews".وأشار الخبراء إلى أن هذا هو بالضبط سبب الرغبة في النوم في مكان العمل للعديد من العاملين في المكاتب. ومع ذلك لا يوجد دليل على هذه الفرضية حتى الآن، حيث يخطط العلماء إلى إجراء بحوثات إضافية لإثبات نظريتهم هذه
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