تعرف علي العلاج الأنسب للشعور بالصداع والجفاف في الصباح

عادة ما يعاني بعض الأشخاص من الشعور بالجفاف والعطش وبعض الصداع في الصباح، ويحتار البعض حول السبب الرئيسي في هذا الصداع والجفاف.

ويبحث البعض حول العلاج الأمثل والأنسب لهذا الشعور، وكشف بعض الأطباء أن العلاج الأنسب لهذ الجفاف سهلًا جدًا ومفيد للغاية ولن يكلف كثيرًا من الأموال.

كشف الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائى التغذية، عن طريقةعلاج للصداع و تخليص الجسم من السموم، والقضاء على الشعور بالجفاف فى الصباح، حيث نصح الدكتور "شمس" بتناول كوب ماء على معدة خاوية.

وأكد "شمس" أن تناول كوب ماء على معدة خاوية يساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي وبالتالي تخليصه من النفايات المتراكمة بداخله، مشيرًا إلى أهمية تناول كوب من الماء على الريق لعلاج الصداع النصفي.

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وأضاف أخصائى التغذية، أن الجفاف هو السبب الرئيسي لجميع أنواع الصداع سواء كان صداعًا نصفيًا أو غيره لذا فإن شرب الماء على معدة فارغة في الصباح الباكر سيخلصك تمامًا من ذلك الصداع المزعج.

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