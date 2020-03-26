إحصاءات تؤكد إصابة أكثر من 250 ألف شخص بفيروس كورونا فى أوروباا

كشفت إحصاءات نقلتها تصريحات خاصة ، اليوم الخميس عن إصابة أكثر من 250 ألف بفيروس كورونا في أوروبا ، فى غضون ذلك اعتبر مدير الفرع الأوروبي في منظمة الصحة العالمية، الخميس، أن هناك "مؤشرات مشجعة" لتباطؤ في تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في أوروبا رغم خطورة الوضع الحالي.

وقال هانس كلوجي خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو من كوبنهاجن: "رغم أن الوضع لا يزال مقلقاً جداً، لكننا بدأنا نرى مؤشرات مشجعة"، مضيفاً أن إيطاليا "بدأت تشهد معدل ارتفاع (بالإصابات) أقل بقليل (من السابق) رغم أنه لا يزال مبكراً القول إن الوباء بلغ ذروته في البلاد".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.

وأكد طارق ياساريفيتش المتحدث الرسمي باسم المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم الخميس، ردا عن سؤال عما إذا كان هناك أى تغير أو تراجع في مستوى عدوانية الفيروس في مناطق مختلفة من العالم منذ بدء تفشيه من الصين أواخر العام الماضي.

وقال المتحدث: "لا نرصد الآن أى مؤشرت على أن مدى تأثير الفيروس على الناس يختلف حسب المنطقة. ولا يختلف من دولة أو حتى من منطقة إلى أخرى، إلا الإجراءات التى تتخذها السلطات المحلية وقدرة أنظمة الرعاية الصحية على التعامل مع الوضع".

Advertisements

وسجل في العالم حتى الآن، حسب بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أكثر من 21 ألف وفاة، وأكثر من 472 ألف إصابة بالفيروس.

قد يهمك أيضا:

"الصحة العالمية" تؤكد أن منحنى إصابات كورونا عالميًا في تصاعد

مُنظَّمة الصحة العالمية تتوقَّع "ارتفاعًا كبيرًا" في وفيّات "كورونا"