العلماء الروس يطورون طريقة للكشف عن السل في 5 دقائق

طور العلماء الروس من معهد الفيزياء الحيوية التجريبية والنظرية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم طريقة حساسة وسريعة للغاية، يمكن من خلالها الكشف عن كميات منخفضة للغاية من البروتين (لكل عينة نحو 0.3 فيمتوغرام).ويحتاج العلماء للحصول على النتائج، 5 دقائق فقط، ولإجراء الاختبار يحتاج العلماء إلى 1 نانوغرام من الأجسام المضادة.

وتسمح هذه الطريقة في الكشف عن مرض السل في 5 دقائق فقط، ولا يحتاج المريض إلى أي اختبارات أخرى، بل إلى تنفس الهواء فقط، وفق مجلة "Analytical Chemistry".وأشار العلماء إلى أن هذه الطريقة ستساعد الأطباء على تشخيص الأمراض، بالإضافة إلى استخدامها للأغراض المختبرية.

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