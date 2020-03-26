مصرع 18 شخصا في "كمين حظر" بمصر

لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات جراء تصادم نحو 16 سيارة في محافظة الجيزة شمال مصر ليل الأربعاء/الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من بوابة مدينة حلوان.

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ونقلت عن مصادر أمنية أنه أثناء قيام قوات الشرطة بمتابعة تنفيذ تعليمات حظر التجوال "اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق عند الكيلو 25 على الطريق الدائري الإقليمي، واصطدمت بعدد من السيارات أثناء توقفها للتفتيش، ما أسفر عن سقوط الكثيرين ما بين قتيل وجريح".

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وطاقم من الأجهزة الطبية إلى حادث كمين الحظر بمنطقة الصف بالجيزة أعلى كوبري الدائري الإقليمي، لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وبدأت مصر، الأربعاء، حظرا لمدة أسبوعين على التنقل على الطرقات العامة من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة من صباح اليوم التالي (17:00 جرينيتش - 04:00 ت ج)، في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا.