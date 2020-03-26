العين الإخبارية - محمد حسينالخميس 2020/3/26 07:01 ص بتوقيت أبوظبي
طاقم الإسعاف في حادث مروري سابق - أرشيفية
لقي 18 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب العشرات جراء تصادم نحو 16 سيارة في محافظة الجيزة شمال مصر ليل الأربعاء/الخميس.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحادث وقع أعلى الطريق الدائري الإقليمي بالقرب من بوابة مدينة حلوان.
ونقلت عن مصادر أمنية أنه أثناء قيام قوات الشرطة بمتابعة تنفيذ تعليمات حظر التجوال "اقتحمت سيارة نقل بمقطورة الطريق عند الكيلو 25 على الطريق الدائري الإقليمي، واصطدمت بعدد من السيارات أثناء توقفها للتفتيش، ما أسفر عن سقوط الكثيرين ما بين قتيل وجريح".
وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وطاقم من الأجهزة الطبية إلى حادث كمين الحظر بمنطقة الصف بالجيزة أعلى كوبري الدائري الإقليمي، لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وبدأت مصر، الأربعاء، حظرا لمدة أسبوعين على التنقل على الطرقات العامة من الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي حتى السادسة من صباح اليوم التالي (17:00 جرينيتش - 04:00 ت ج)، في إطار مساعيها للحد من انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع 18 شخصا في "كمين حظر" بمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.