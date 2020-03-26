سور الصين العظيم يفتح أبوابه جزئيا أمام الزوار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلق قسم "بادالينغ" الشهير بسور الصين العظيم في بكين في استقبال زواره بعد غلقه لنحو شهرين بسبب تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

وجاء الافتتاح الجزئي مرفوقا بتدابير احترازية، أبرزها تحديد فترات استقبال الزوار في الفترة من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا، إضافة إلى تحديد الحد الأقصى لعدد الزوار بـ19 ألفا و500 زائر يوميا.

كما تم تصميم طريق دائري اتجاه واحد لمنع تجمع الجماهير، وما زال طريق التلفريك ومتحف سور الصين العظيم وسور الصين العظيم القديم وبعض القطاعات الأخرى مغلقة.

ويقع موقع "بادالينغ" بسور الصين العظيم الذي أدرجته اليونسكو على قائمة التراث العالمي في منطقة "يانتشينغ" ببكين.