غدير السبتي تتعرض لمحاولة احتيال

أحدثت الفنانة الكويتية غدير السبتي ضجة كبيرة في أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهورها في فيديو جديد أعلنت من خلاله تعرضها للازعاج من قبل أحد المحتالين.

وعرضت نص رسالة هاتفية مع رقم الهاتف بعث بها إليها ومما كتب فيها: "هناك من يشعر بالغيرة والحقد نحوكم ويتوقع فشلك وعرقلتك دائماً ويأبى الله ذلك بصفاء قلبك".

وأضاف: "عملوا فيك سحر وهذا السحر إذا نجح سيتوقف اسمك في عالم التمثيل وقد يتغلغل إلى عيالك لا قدر الله. وأنا مستعد في مساعدتك في الفك والتصدي لكل المخاطر التي تهدد مستقبلك وسأساعدك في كل ما تريدين".

وعبرت الفنانة عن شعورها بالغضب واصفة إياه بالسخيف والتافه ومشيرة إلى أن الله وكتابه أقوى من السحر وداعية إلى قراءة سورة البقرة.

ويأتي هذا بعدما أعلنت في وقت سابق إصابة ابنتها الكبرى أسما من زواجها الأول بالمرض الناتج عن فيروس كورونا.

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ونشرت صورة للأخيرة عبر خاصية "ستوري" على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام" وأرفقتها بالتعليق: "فديت قلبك انتي قوية وأدري راح تقاومين الفيروس وترجعين بالسلامة حق حضني أحبك يا دنيتي كلها".

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