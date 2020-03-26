أفراد أسرة زوج بلقيس يرقصون معهما خلال الحجر

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفاً للفنانة اليمنية بلقيس أظهر طريقة تمضيتها مرحلة الحجر المنزلي برفقة زوجها.

وأكثر ما لفت الأنظار في المقطع هو ظهور أفراد من عائلة الأخير وتبين أنه تم تسجيله على تطبيق "تيك توك". وظهر فيه الجميع وهم يمارسون نوعاً من الرياضة بطريقة راقصة ويضعون الكمامات الطبية والقبعات.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة في أوساط المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" حيث حقق على أحدها أكثر من 62 ألف مشاهدة.

ويشار إلى أن الفنانة لفتت الأنظار قبل ذلك بعدما نشرت على حسابها الخاص على التطبيق مقطعاً ظهرت فيه برفقة زوجها وهما يمارسان التمارين الرياضية على أنغام الموسيقى السريعة وحققت من خلاله أكثر من 553 ألف مشاهدة.

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ويذكر أنها شاركت أيضاً في حملة التوعية التي تهدف إلى تقديم النصائح والإرشادات المتعلقة بأساليب النظافة التي يجب اعتمادها من أجل الحماية من خطر فيروس كورونا. وعرضت بأسلوب طريف الطريقة الصحيحة لغسل اليدين.

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