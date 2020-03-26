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قصر المهرجانات في فرنسا يحمي المشردين من "كورونا"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد أن كان ينتظر استقبال ضيوفه من ممثلين وفنانين ومشاهير عالميين في شهر مايو 2020، أصبح قصر المهرجانات في مدينة "كان" الفرنسية مأوى للمشردين.

وفي المدينة الفرنسية يلجأ من ليس لهم مأوى إلى قصر المهرجانات في ظل حالة الإغلاق بسبب فيروس "" المستجد. 

وكان من المقرر أن يُقام المهرجان السينمائي السنوي في المنتجع الواقع بمنطقة الريفييرا الفرنسية من 12 حتى 23 مايو 2020، لكن المنظمين قرروا الأسبوع الماضي تأجيل الحدث حتى أواخر يونيو 2020. 

وفتحت قاعة المهرجان أبوابها للمشردين في انتظار انتهاء تفشي الوباء الذي ضرب أغلب دول العالم.

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