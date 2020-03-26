فيروس هانتا.. ينتقل من بول ولعاب القوارض وأعراضة لا تشبه كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

شكّل ظهور فيروس جديد يحمل اسم "فيروس هانتا" في الصين صدمة عالمية وسط الصراع مع فيروس كورونا المستجد الذي ينشغل الجميع به نتيجة تفشيه بين الدول مسببًا مئات آلاف الضحايا أغلبهم مصابون.

وألقت وسائل إعلام صينية وأمريكية بكثب الضوء على الفيروس الجديد "فيروس هانتا" بعد سقوط أول حالة وفاة بسببه في مقاطعة يونان، وأكدت أن الوباء فصيلة من الفيروسات تنتشر بواسطة القوارض.

وينتشر "فيروس هانتا" في المناطق الريفية تحديدًا التي تتمثل بالغابات والحقول والمزارع نظرًا لأنها تعد موطنًا للقوارض، وهذا لا يمنع أيضًا بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن توجد القوارض في المناطق المحيطة بالمنزل أو العمل " الحظائر والمباني الملحقة والمظلات" هي مواقع محتملة قد يتعرض فيها الناس للفيروس.

كيف ينتقل الفيروس؟

وذكر أطباء أمريكيون متخصصون أن هانتا ينتقل نتيجة الاتصال الوثيق مع بول أو روث أو لعاب القوارض أو عن طريق استنشاق الهواء الملوث بالفيروس، ويمكن أن تحمله أنواع معينة من الجرذان والفئران.

ليس هذا فحسب؛ بل إن كل سلالة من "فيروسات هانتا" مرتبطة بأنواع مضيفة من القوارض، وأن هذه الفيروسات تنتقل في ما يعرف بـ"الانتقال الجوي"، أي بواسطة الهواء المحيط، عندما تنتقل جزيئات الفيروس من بول الحيوان أو البراز أو اللعاب في الهواء وتصيب الفرد. وفي حالات نادرة، قد يصاب الشخص بفيروس هانتا، إذا عضه حيوان مصاب.

Advertisements

ويمكن أيضًا وفق أطباء المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية أن ينتقل الفيروس حال لمس الشخص فمه أو أنفه بعد التعامل مع سطح ملوث ببول أو روث أو لعاب القوارض، وكذلك إذ تناول طعاما ملوثا.

ويطلق على المرض في أوروبا وآسيا "الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية" "إتش إف آر أس)"، بينما في الولايات المتحدة يُسمى "المتلازمة الرئوية لفيروس هانتا" "إتش بي أس".

وأشار الخبراء إلى أن الفيروس ليس بجديد بل انتشر سابقا في كل من الولايات المتحدة وتشيلي والأرجنتين، حيث عرف أيضا باسم "فيروس الأنديز".

ما أعراض فيروس هانتا؟

وبين الخبراء أن المصاب بالمرض قد يشعر بالدوار والصداع والقشعريرة والقيء والإسهال وآلام المعدة، وكذلك التهاب المفاصل الروماتويدي، والإرهاق والتعب، والحمى وأوجاع العضلات، خاصة في الفخذين والظهر والوركين، وبشكل أقل في الكتفين.

ويمكن أن يُصاب الشخص بضيق في التنفس والسعال خلال فترة تتراوح بين 4 إلى 10 أيام ، وقد تمتلئ رئتيه بالسوائل، وتصل نسبة الوفاة بالفيروس بعد هذه المرحلة إلى 38 %من الحالات.

كما تظهر أعراض المرض بسرعة عند حالات "الحمى النزفية مع المتلازمة الكلوية"، وتشمل آلام الظهر والمعدة والصداع والقشعريرة والغثيان والحمى، قد تترافق في بعض الأحيان مع ضبابية الرؤية، وقد يصبح الوجه أحمر أو ملتهبا، ويمكن أن يتبعه انخفاض ضغط الدم، بالإضافة إلى الصدمة الحادة، والفشل الكلوي الحاد، وتبلغ نسبة الوفاة هنا بين 1 إلى 15%.