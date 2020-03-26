وفيات "كورونا" حول العالم تتخطى حاجز الـ20 ألفا وإعلان الطوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا

تتضافر الجهود الدولية للحد من انتشار وباء كورونا في الوقت الذي يواصل فيه الفيروس الانتشار في العالم متسببا بوفيات تخطت حاجز الـ20 ألفا، أعلنت أكثر من 450 ألف إصابة بفيروس "كورونا" المستجد رسميًا في العالم منذ بدء انتشار الوباء، وفق إحصاء لفرانس برس يستند إلى مصادر رسمية الأربعاء.وأحصيت 450 ألفا و876 إصابة بينها 20 ألفا و647 وفاة في 182 بلدا ومنطقة، وخصوصا في الصين (81218 إصابة و3821 وفاة)، البؤرة الاولى للفيروس، وإيطاليا (74386 إصابة)، البلد الذي سجلت فيه أكبر حصيلة وفيات وبلغت 7503 حالات.

والولايات المتحدة هي البلد، الذي يشهد تفشيا للوباء هو الأسرع مع 70 ألف إصابة و1000وفاة، مع الإشارة إلى أن السلطات الصحية الأميركية احصت أكثر من 54760 إصابة منذ أسبوع.

وفيما يلي أبرز وآخر المستجدات المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" من مختلف دول العالم:

- أكثر من ألف وفاة وحوالى 70 آلاف إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

- سجلت الأرجنتين 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر قفزة في يوم واحد حتى الآن، ليصل إجمالي الحالات إلى 502.

- كوريا الجنوبية تعلن 104 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

- الصين تسجل 6 حالات وفاة في إقليم هوبي وتعلن عن 67 إصابة جديدة.

- وزير الصحة التركي يقول إن عدد الوفيات بسبب كورونا في البلاد قفز إلى 59 حالة.

- أعلنت الحكومة البريطانية أن عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 463.

- يتخطى عدد الأشخاص المشمولين بتدابير العزل المنزلي حول العالم لمكافحة فيروس كورونا 2.6 مليار نسمة حين تدخل تدابير الإغلاق المفروضة في الهند حيز التنفيذ.

طوارئ في نيويورك وتكساس وفلوريدا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، حالة طوارئ كبرى في نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن بعض المناطق في الولايات المتحدة يمكنها العودة للعمل قبل أخرى، وأكد أن حزمة التحفيز أمام الكونغرس هي الأكبر في تاريخ البلاد، مضيفا أنه "إذا اضطررنا للعودة إلى الكونغرس لمساعدات إضافية سوف نفعل".

وتابع ترامب خلال المؤتمر الصحفي اليومي لخلية أزمة مواجهة كورونا، "مشكلتنا الأكبر هي نيويورك في مجال مكافحة كورونا. ينتظرنا الكثير من العمل لمكافحة هذا الوباء"، وشدد الرئيس الأميركي على إبقاء الشركات الأميركية قوية ومستمرة في العمل، موضحا "نركز حاليا على دعم الشركات الأميركية"، واعتبر ترامب أن تأجيل أولمبياد طوكيو كان قرارا صائبا من الحكومة اليابانية.

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وأظهرت حصيلة نشرتها جامعة جونز هوبكنز، الأربعاء، أنّ عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة بلغ 1031 وفاة بينما بلغ عدد الذين ثبتت مخبرياً إصابتهم بالوباء في هذا البلد 68 ألفاً و572 شخصاً، وقبل ساعات فقط كان عدد الوفيات في الولايات المتحدة يبلغ 827 وفاة، بحسب حصيلة سابقة نشرها المصدر نفسه، وأصبحت الولايات المتحدة ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين وإيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء.

للمرة الثانية فحص كورونا لـ"ميركل"

خضعت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، مجددا لفحص خاص بفيروس كورونا المستجد وجاءت نتيجتها سلبية للمرة الثانية، كانت ميركل قيد حجر صحي منذ، الأحد، بعد علمها بأن طبيبا أعطاها لقاحا قبلها بيومين أصيب بفيروس كورونا المستجد.وذكر مكتب ميركل، الأربعاء، أن المستشارة "65 عاما" جاءت نتيجة فحصها مرتين سلبية وستخضع لفحص إضافي الأسبوع المقبل، وصرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل أنها مستمرة في عملها من المنزل، ويتضمن ذلك المشاركة في اجتماعات من عن بعد مع قادة العالم.

الملك سلمان واجتماع قمة الـ 20 لتوحيد الجهود

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، أن العالم يواجه في هذا الوقت الحرج جائحة "كورونا" المستجد، التي تؤثر على الإنسان والأنظمة الصحية والاقتصاد العالمي، وأضاف الملك سلمان في تغريدة على تويتر "نجتمع بمجموعة العشرين في قمة استثنائية؛ للخروج بمبادرات تحقق آمال شعوبنا، وتعزز دور حكوماتنا، وتوحد جهودنا لمواجهة هذا الوباء.". وتابع "حمى الله العالم من كل مكروه".

وتعقد الخميس في السعودية قمة افتراضية لقادة مجموعة الـ 20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمناقشة جهود مكافحة الوباء، وأعلنت رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية في 02 شعبان 1441 ه الموافق 26 مارس 2020 برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وستناقش القمة سبل المضي قدما في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، كما سيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة والتي تضم إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا الاتحادية، كما سيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، وستمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام الاشتراكية بصفتها رئيسا لرابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.

الجيش العراقي يعزل منطقة

أعلنت سلطات محافظة المثنى، جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، عن عزل منطقة في المحافظة ظهرت فيها حالات إصابة بفيروس "كورونا"، وجاء في بيان للمحافظة أنه "تم نشر قوات من الجيش لعزل قضاء الهلال في المحافظة بعدما ظهرت فيه إصابات ب‍فيروس كورونا".وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأربعاء، ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في البلاد إلى 29 وفاة و346 إصابة، بعد تسجيل 30 إصابة وحالتي وفاة جديدة، ويوم الثلاثاء، أعلنت خلية الأزمة في محافظة كركوك، شمالي العراق، عن إغلاق ناحية تازة ومنع الدخول إلى المحافظة بعد تسجيل حالة مصابة بفيروس كورونا

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