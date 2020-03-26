شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تحمى نفسك من لمس وشك فى ظل انتشار فيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "متلمسش وجهك"، هى الجملة المعتادة بعد انتشار فيروس كورونا لأن الفيروس ينتقل عن طريق التلامس ويدخل عن طريق العين والفم والانف للجهاز التنفسى مما يؤثر على الصحة، ولكن قد يلمس الكثيرون وجوههم دون قصد، لذلك يقدم الخليج 365 طرق التغلب على لمس الوجه وفقا لما ذكره موقع theconversation

نصائح للتغلب على لمس الوجه

1:ينصح بغسل اليدين جيدا قبل وبعد لمس الاشياء وذلك لتضمن وقايتك من العدوى حتى لو لمست وجهك دون أن تقصد.

2:حاول أن تشغل يديك بأى شىء سواء الكتابة أوالقراءة وطى الملابس.

3: فى حالة الجلوس أمام التليفزيون أو فى مكتب العمل وفى اجتماع شبك يديك فى بعضهما أو ضمها إلى صدرك لتضمن عدم لمس الوجه.

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4:فى حالة خروجك من المنزل للضرورة يجب ارتداء كمامة على وجه وقفازات فى اليدين لتضمن عدم اصابتك بالعدوى أو لمس الوجه.

5: استخدم معقم اليدين الذى يحتوى على 70% من الكحول باستمرار للحد من اصابتك العدوى.

بهذه الخطوات تقلل من خطر الاصابة بانتقال العدوى من خلال لمس الوجه، كما ينصح بالاهتمام بغسل اليدين باستمرار وعدم الخروج من المنزل إلا فى الضرورة القصوى لمنع انتشار الفيروس.