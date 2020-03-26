صيني يبتكر حضانة لحماية رضيعته من كورونا

الخميس 26 مارس 2020

"الحاجة أم الاختراع"، هي مقولة شعبية تردد دائما، فيما يبدو أن الصين وبعد الكارثة التي حلت بها قد احتاجت أشياء كثيرة، حيث اخترع رجل في مدينة شنغهاي الصينية حضّانة محمولة لطفله الرضيع البالغ من العمر شهرين فقط، أي من عمر الكارثة تقريبا.



وزوّد الأب الحضانة بنظام لتنقية الهواء تحمي الطفل من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

ووفقا لموقع العربية نت، أعاد كاو جونجي تصميم صندوق لحمل القطط وصنع منه حضّانة مغلقة تحتوي جهازا لمراقبة جودة الهواء ويعرض تركيز ثاني أكسيد الكربون بالداخل.

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وفي تصريح خاص للأب البالغ من العمر 30 عاما لوكالة رويترز، قال: "بسبب الوباء، أمضيت شهرا وأنا أصنع هذه الحضَانة الآمنة لطفلي.. يمكنها أن توفر بيئة آمنة ومريحة له".

بدورها، كشفت فانغ لولو زوجة كاو أنها لم تكن متأكدة في بادئ الأمر من مدى راحة الطفل داخل الحضانة، إلا أنها قالت: "أعتقد أن الحضّانة التي صنعها آمنة للغاية، جربناها عدة مرات لذا أشعر بالراحة".

يذكر أن الصين تقبع بين الدول الأكثر تضررا بعد إيطاليا وإسبانيا من فيروس كورونا المستجد إذ ظهر فيها أول مرة قبل أسابيع، وسجل حتى اليوم 3281 وفاة من أصل 81218 إصابة.