شكرا لقرائتكم خبر عن حاجات بتستخدمها فى بيتك ممكن تنقلك كورونا.. اعرف طريقة تعقيمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "العزل المنزلى لا يعنى عدم التعقيم"، أثناء التواجد فى المنزل نتعامل مع أدوات عديدة ومختلفة، ومنها لوحة المفاتيح والموبايل المحمول وأسطح المطبخ وغيرها من الاشياء اليومية التى تحتاج تعقيم، لأنها قد تنقل الفيروسات من شخص لآخر، ولكن لكل شىء طريقة معينة فى التعقيم يقدمها الخليج 365 وفقا لما ذكره موقع Hesperian

لوحة المفاتيح

العمل من المنزل يحتم علينا التعامل مع أجهزة الكمبيوتر دائما وتعتبر لوحة المفاتيح من الاسطح التى تحمل الفيروسات وتنقلها من شخص لآخر لذلك عليك بتعقيمها دائما وذلك عن طريق استخدام مناديل مبللة بالكحول وتنظيفها.

مقابض الأبواب

من اخطر الاماكن التى تتراكم فيها الفيروسات وقد تستمر لايام، لذلك عليك بتعقيها طوال الوقت من خلال استخدام المياه بالكلور، أو الكحول.

أسطح المطبخ

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يجب على ربات المنزل تعقيم أسطح المنزل باستمرار وذلك للتخلص من الجراثيم والفيروسات الموجودة على أسطح المطبخ وذلك باستخدام المواد المطهرة سواء المياه باللور أو الكحول، ولكن تجنبى وضع الطعام عليها بعد التعقيم.

التليفون المحمول والمنزلى

نتيجة الاستخدام المستمر للتليفون قد يكون محمل بالفيروسات والجراثيم لذلك علينا بتعقيم دائما وغسل اليدين قبل استخدامه ، ويكون التعقيم باستخدام قطعمة قماش نزيفه ومبللة بأى مادة مطهرة تحتوى على 70% من الكحول.

ريموت التلفزيون

نستخدم ريموت التلفزيون ويتم تبادله من شخص لأخر لذلك علينا بتعقيمه دائما بالمواد المطهرة التى تحتوى على كحول، فيعمل ذلك على التخلص من أى فيروسات وجراثيم متراكمة عليه.