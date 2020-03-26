صحة ورشاقة

تقوية الجهاز المناعى فى زمن الكورونا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تقوية الجهاز المناعى فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل انتشار فيروس التاجي، وحال الخوف والفزع الذي أصيب بها العديد من الأشخاص، يقدم الخليج 365  للقراءة أفضل الأطعمة  التي تساعد بشكل كبير في تقوية  الجهاز المناعي، والحد من التعرض للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وذلك وفقا لموقع "healthline  وdietdoctor".

أكد التقرير، أن تناول الأطعمة الغنية بالحمضيات تعد من الحيل الجيدة لرفع كفائة الجهاز المناعي، وذلك لأنها تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين "سي"، الذي من دورة مكافحة العدوي، وأيضا إنتاج المزيد من خلال الدم البيضاء ومحاربة الجهاز المناعي للإصابة بالأمراض، ولذا عليك تناول البرتقال والليمون، والجريب فروت.

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وأثبت التقرير، أن تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة تعد من الحيل الغذائية العالية، التي تساهم بشكل كبير في رفع دور الجهاز المناعي وتحد من التعرض للإصابة بالعدوي الفيروسية، ولذا يمكنك تناول الفلفل الأحمر، المكسرات، والشاي الأخضر، والتوت.

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كما أضاف التقرير، أن تناولك للبروكلي والثوم يعد من الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتحد من تعرضه للإصابة بأي عدوي فيروسية، فالثوم والبروكلي من الأطعمة التي تحتوي علي فيتامين أ وسي ومضادات الأكسدة والألياف، ولذا عليك الإكثار من تناولهم.

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وأشار التقرير، علي دور الزنجبيل في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، حيث أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي تقلل من فرص الإصابة بالعدوي، ويقلل الإصابة بالالتهابات، ولذا عليك تناول كوبا من مشورب الزنجبيل يوميا ووضعه علي الطعام أثناء الطهي. 

ومن أهم النصائح الأخري التي عليك القيام بها لتقوية الجهاز المناعي، هي: 

-أخذ قسط كافي من النوم يوميا له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، حيث لا يقل عن 7 ساعات في اليوم. 

-ممارسة التمارين يوميا في المنزل، ممن الحيل الجيدة لتقوية الجهاز المناعي. 

-تناول من 8 إلي 12 كوبا يوميا من الماء يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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