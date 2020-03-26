شكرا لقرائتكم خبر عن تقوية الجهاز المناعى فى زمن الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في ظل انتشار فيروس كورونا التاجي، وحال الخوف والفزع الذي أصيب بها العديد من الأشخاص، يقدم الخليج 365 للقراءة أفضل الأطعمة التي تساعد بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحد من التعرض للإصابة بالفيروس التاجي كورونا، وذلك وفقا لموقع "healthline وdietdoctor".

أكد التقرير، أن تناول الأطعمة الغنية بالحمضيات تعد من الحيل الجيدة لرفع كفائة الجهاز المناعي، وذلك لأنها تحتوي علي نسبة عالية من فيتامين "سي"، الذي من دورة مكافحة العدوي، وأيضا إنتاج المزيد من خلال الدم البيضاء ومحاربة الجهاز المناعي للإصابة بالأمراض، ولذا عليك تناول البرتقال والليمون، والجريب فروت.

وأثبت التقرير، أن تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة تعد من الحيل الغذائية العالية، التي تساهم بشكل كبير في رفع دور الجهاز المناعي وتحد من التعرض للإصابة بالعدوي الفيروسية، ولذا يمكنك تناول الفلفل الأحمر، المكسرات، والشاي الأخضر، والتوت.

كما أضاف التقرير، أن تناولك للبروكلي والثوم يعد من الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، وتحد من تعرضه للإصابة بأي عدوي فيروسية، فالثوم والبروكلي من الأطعمة التي تحتوي علي فيتامين أ وسي ومضادات الأكسدة والألياف، ولذا عليك الإكثار من تناولهم.

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وأشار التقرير، علي دور الزنجبيل في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، حيث أنه يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية التي تقلل من فرص الإصابة بالعدوي، ويقلل الإصابة بالالتهابات، ولذا عليك تناول كوبا من مشورب الزنجبيل يوميا ووضعه علي الطعام أثناء الطهي.

ومن أهم النصائح الأخري التي عليك القيام بها لتقوية الجهاز المناعي، هي:

-أخذ قسط كافي من النوم يوميا له دور كبير في تقوية الجهاز المناعي، حيث لا يقل عن 7 ساعات في اليوم.

-ممارسة التمارين الرياضية يوميا في المنزل، ممن الحيل الجيدة لتقوية الجهاز المناعي.

-تناول من 8 إلي 12 كوبا يوميا من الماء يعد من الحيل الجيدة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي.