20 ألف وفاة بكورونا.. و"الصحة العالمية" تؤكد إمكانية احتواء الفيروس

أودى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بما لا يقل عن 20 ألفاً و599 شخصاً في العالم، فيما أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن الفرصة لا تزال قائمة لاحتواء الفيروس.

وقال جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء إنَّ على الدول التي فرضت حالات إغلاق على سكانها لمنع تفشي فيروس كورونا أن تستغل هذا الوقت لرصد الفيروس ومهاجمته.

وأضاف: "نعتقد أنه لا تزال هناك فرصة للحد من انتشار فيروس كورونا ويجب ألا نهدرها".

وتابع: "إلزام الناس بالبقاء في منازلهم وتقييد حركة السكان ليس إلا استهلاكاً للوقت وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية، هذه الإجراءات لا تقضي على الأوبئة بمفردها، وندعو كل الدول لاستغلال هذا الوقت لمهاجمة الفيروس".

وأشار إلى أنه على الدول أن تزيد عدد العاملين في الرعاية الصحية وتدربهم وتنشرهم وأن تطبق أنظمة لرصد كل الحالات المشتبه بها وتسريع وتيرة الفحص.

وأودى وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) بما لا يقل عن 20 ألفاً و599 شخصاً في العالم، بحسب إحصاء لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) يستند إلى مصادر رسمية الأربعاء حتى الساعة 19.00 بتوقيت جرينتش.



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وأحصيت رسمياً أكثر من 447 ألفاً و30 إصابة في 182 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار الوباء، شفي منها 104 آلاف و300.

والدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية في 24 ساعة هي إسبانيا (738) وإيطاليا (683) وفرنسا (231).

وسجلت إيطاليا التي شهدت أول وفاة بالفيروس نهاية فبراير/شباط، وفاة 7503 أشخاص و74 ألفاً و386 إصابة، مع إعلان 683 وفاة و5210 إصابات إضافية، الأربعاء.

وذكرت السلطات الإيطالية أن تسعة آلاف و362 شخصاً تماثلوا للشفاء.

والدول الأكثر تضرراً بعد إيطاليا هي إسبانيا (3434 وفاة و47 ألفاً و610 إصابات) والصين القارية (3281 وفاة و81 ألفاً و218 إصابة) وإيران (2077 وفاة و27 ألفاً و17 إصابة) وفرنسا (1331 وفاة و25 ألفاً و233 إصابة).

ومنذ الثلاثاء في الساعة 19.00 بتوقيت جرينتش، سجلت جامايكا والكاميرون وإستونيا والنيجر أولى الوفيات المرتبطة بالفيروس على أراضيها، فيما رصدت غينيا بيساو ولاوس ومالي وليبيا وبيليزيا وجرينادا أولى الإصابات.

وبلغ مجموع الإصابات في أوروبا بحسب آخر حصيلة الأربعاء 239 ألفاً و912 مع 13 ألفاً و824 وفاة، وفي آسيا 99927 إصابة و3 آلاف و596 وفاة، وفي الولايات المتحدة وكندا 62194 إصابة و854 وفاة، وفي الشرق الأوسط 32182 إصابة و2123 وفاة، وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي 7529 إصابة و124 وفاة، وفي أوقيانوسيا 2656 إصابة و9 وفيات، وفي أفريقيا 2631 إصابة و69 وفاة.

وتستند هذه الحصيلة إلى معلومات جمعتها مكاتب "فرانس برس" من السلطات الوطنية المعنية وإلى معطيات منظمة الصحة العالمية.