شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الأوروبية لمكافحة الأمراض: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وكالة مكافحة الأمراض التابعة للاتحاد الأوروبي، الأربعاء، نقلا عن دراسات علمية، إن التدخين قد يجعل الناس أكثر عرضة لمضاعفات خطيرة للإصابة بفيروس كورونا، إلا أن البيانات المتاحة لا تزال محدودة.

وفي تقييم تم تحديثه للمخاطر الناجمة عن فيروس كورونا، أدرج المركز الأوربي لمكافحة الأمراض والوقاية منها المدخنين بين من قد يكونون الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كوفيد 19.

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وذكر المركز أن بيانات من الصين أظهرت أن 80% من المصابين بالفيروس ظهرت عليهم أعراض خفيفة فقط، لكن هذه النسبة تراجعت في أوروبا إلى 70 بالمئة حيث احتاجت 3 من كل 10 حالات نقلها إلى المستشفى.

وقالت الوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي في تقريرها إن من بين الأشخاص الأكثر عرضة لخطر كوفيد-19 المرضى الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما والأشخاص الذين يعانون أوضاعا صحية كامنة مثل ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية. وأضافت أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالمرض من النساء.

ونقلت الوكالة عن دراسة أجراها أطباء صينيون على عينة تشمل 99 مريضا مصابا بفيروس كورونا أن المدخنين الشرهين معرضون أكثر لخطر الوفاة بسبب الفيروس مقارنة بكبار السن.