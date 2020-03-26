تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كورن فلور كيك

القاهرة - لايف استايل المقادير 3 ½ x معلقة كبيرة زبدة

3 ½ x معلقة كبيرة سكر بودرة

3 x عدد بيضة

3 x معلقة كبيرة نشا (كورن فلور)

3 x معلقة كبيرة دقيق

½ x معلقة صغيرة باكينج بودر

½ x معلقة صغيرة فانيليا الطريقة: بواسطة المضرب اليدوى نضرب الزبد جيدا حتى يصير لينا.

ثم نضيف له السكر ونخفق حتى يصير القوام كريمى.

ثم نضيف البيض بالتدريج مع الاستمرار بالخفق.

فى وعاء اخر نخلط الباكينج بودر والدقيق والكورن فلور جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق للخليط السابق ونقلب جيدا.

ثم يصب الخليط فى قالب كيك مفروش بورق الزبد ومدهون بالزيت.

ثم يوضع فى الفرن عند درجة حرارة 180 لحين أن ينضج.

تستخرج الكيك من القالب وينزع ورق الزبد ثم تترك حتى تبرد وتقطع وتقدم بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كوكيز الفانيليا تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الموز بزبدة الفول السوداني

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