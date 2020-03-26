تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الكارى

المقادير

4 x كوب مرق الدجاج

4 x عدد فص ثوم

3 x معلقة كبيرة زبدة

2 x عدد عيدان كرفس

2 x عدد جزر

2 x معلقة صغيرة كارى أصفر

2 x عدد ورق لورا

1 x معلقة كبيرة دقيق

1 x حزمة رأس كرات

1 x معلقة صغيرة قرفة

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x كوب ماء

1 x معلقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

½ x كيلو تفاحة

½ x كيلو طماطم

½ x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون (أو حسب الرغبة)

الطريقة:

تغسل الخضر وتقطع الي قطع صغيره.

توضع الزبده في حله او كسروله وتوضع الخضر والثوم وتشوح علي النار حتي يصفر لونها.

يضاف مسحوق الكاري والدقيق والطماطم بعد نزع بذورها وورق اللوري والقرفه و يضاف التفاح بعد تقشيره وتقطيعه.

ترفع المقادير علي النار ثم نضيف المرق وتترك علي النار حتي تغلي وتنضج الخضر.

تتبل الصلصه وتصفي وتستخدم.

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