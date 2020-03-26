تعرفي على طريقة إعداد وتحضير صوص الطماطم بالريحان و الثوم

المقادير

3 x معلقة كبيرة زيت زيتون

3 x معلقة كبيرة صلصة طماطم

2 x معلقة صغيرة ريحان

2 x عدد فص ثوم مهروس

2 x كوب طماطم (مهروسة)

1 x معلقة صغيرة ملح

1 x معلقة صغيرة زعتر مجفف

1 x عدد بصلة مفرومة

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون

الطريقة:

في مقلاة على النار يسخن الزيت ثم يضاف له البصل ويقلب حتى يذبل ثم يضاف له الريحان والزعتر ويقلب جيدا.

نضيف الثوم للخليط ونقلب لمدة دقيقتين.

تضاف الطماطم و الصلصة و نقلب جيدا.

يترك الخليط على النار حتى يثقل قوامه ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب ثم يرفع الخليط من على النار.

يصب الصوص فى طبق التقديم ويقدم بجانب المكرونة أو البيتزا.

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