تعرفي على طريقة إعداد وتحضير دبابيس بالريحان و الثوم

القاهرة - لايف استايل المقادير 2 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x معلقة صغيرة ملح (او حسب الرغبة)

1 x كوب جبنة بارميزان (مبشور)

1 x معلقة صغيرة بودرة ثوم

1 x كيلو دجاج (دبابيس فقط)

1 x كوب كريمة لبّاني

1 x معلقة كبيرة أوراق ريحان

1 x كوب بقسماط مطحون

1 x معلقة صغيرة فلفل اسود مطحون الطريقة: هنتبل الدجاج بملح وفلفل و ثوم و ريحان مجفف و نضيف اليها الكريمة و تقلب جيدا.

هنخلط البقسماط مع نفس التوابل و الجبنة و يقلبوا جيدا .

هنغمس دبابيس الدجاج فى البقسماط ثم ترص على صينية فرن مع ورق زبدة و ترش بزيت قليل.

تدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج و تقدم بالهنا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير الدجاج بالخضار لرجيم مثالي تعرفي على طريقة إعداد وتحضير طاجن سجق بالجبنة

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