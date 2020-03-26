تعرفي على طريقة إعداد وتحضير شطائر الفاصوليا الحمراء

المقادير

6 x شريحة تورتيلا

2 x معلقة كبيرة قشطة

2 x معلقة كبيرة عصير ليمون

2 x معلقة كبيرة كزبرة خضراء

1 x عدد أفوكادو

1 x عدد فص ثوم مهروس

1 x رشة كمون

1 x عدد طماطم (منزوعة البذر ومقطعة صغير)

1 x علبة فاصوليا حمراء (مصفاة)

1 x معلقة كبيرة زيت زيتون

1 x رشة بابريكا

الطريقة:

فى الخلاط نضع الأفوكادو والقشطة والثوم والليمون ونخلط جيدا حتى يصبح خليط كريمى ثم يتبل بالملح ونضعة فى الثلاجة.

فى وعاء عميق نضع الطماطم والكزبرة ومعلقة من الزيت ومعلقة من عصير الليمون ونقلبهم جيدا ويغطوا ونضعهم فى الثلاجة.

فى وعاء اخر نضع الفاصوليا الحمراء ونهرسها جيد بواسطة الشوكة.

ثم فى طاسة غير قابلة للإلتصاق نضع معلقة من الزيت ونضيف الفاصوليا المهروسة وتتبل بالملح والفلفل والبابريكا ونقلب لمدة دقيقتين ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد.

نعمل فى تقطيع التورتيلا بواسطة قطاعة دائرية ثم نضع فوق كل شريحة معلقة من الفاصوليا المهروسة ثم معلقة من الأفوكادو ثم معلقة من صوص الطامطام وترص فى طبق التقديم وتقدم باردة بالهنا والشفا.

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