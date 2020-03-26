تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سلطة الكوسة

القاهرة - لايف استايل المقادير 6 x عدد كوسة (صغيرة ومغسولة)

2 x عدد جزر

2 x معلقة كبيرة أوراق ريحان (مفروم)

2 x شريحة انشوجة (مهروسة)

1 x رشة ملح

1 x رشة فلفل اسود مطحون

½ x كوب خل

½ x معلقة صغيرة سكر الطريقة: تقطع الكوسة والجزر لشرائح رقيقة ثم توضع فى الثلاجة لمدة 10 دقائق.

ثم فى وعاء عميق نضع الخل والريحان والانشوجة والسكر والملح والفلفل ونخفقهم جيدا حتى يتجانسوا.

ثم نصب تتبيلة السلطة فوق الكوسة والجزر قبل التقديم مباشرة بالهنا والشفا. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كرات الكوسة سلطة البطاطس بالبسلة والجزر

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