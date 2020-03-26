القاهرة - لايف استايل المقادير 4 x معلقة كبيرة زبدة (سائلة)

2 x معلقة كبيرة سكر

2 x كوب لبن كامل الدسم

2 x معلقة كبيرة نشا

2 x معلقة كبيرة قشطة

1 x معلقة كبيرة عصير ليمون (للشربات)

1 x كوب سكر (للشربات)

1 x كيس فانيليا

1 x كوب ماء (للشربات)

1 x لفة جلاش الطريقة: نضع مكونات الشربات معا علي النار حتي قوامها يتقل ثم نرفعها جانبا حتي تبرد وندخلها الثلاجه.

نحضر الكريمه نسخن كوب اللبن علي النار ونحلي بالسكر والفانيلا.

نقلب النشا في كوب اللبن التاني ونضيفه علي اللبن مع السكر والفانيلا ونضيف القشطه ونقلب حتي يسمك قوامها.

نضع نصف كميه الجلاش في البايركس بحيث بين كل طبقه وطبقه ندهن زبده ونضع طبقه الكريمه ثم باقي الجلاش.

نقطع الصينيه وندخلها الفرن حتي يأخذ وجهها اللون الذهبي.

نخرجها ونسقيها بالشربات البارد وتقدم. Advertisements قد يهمك أيضا: تعرفي على طريقة إعداد وتحضير ليزي كيك بالقشطة تعرفي على طريقة إعداد وتحضير كيك الفانيليا بالكراميل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرفي على طريقة إعداد وتحضير جلاش بالكريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.