شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة صينية: الاستلقاء على الوجه يحسن التنفس لمرضى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من الباحثون أن الاستلقاء على الوجه أفضل للرئتين في دراسة جديدة على المرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد الذين محجوزين في المستشفى على أجهزة التنفس الصناعي.

ونُشرت رسالة البحث اليوم على الإنترنت في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والطب الحرج التابعة للجمعية الأمريكية لأمراض الصدر، وجاءت نتائجها مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews".

وأوضح الدكتور "هايبو كوى" خلال الدراسة لعلاج 12 مريضًا في مستشفى Wuhan Jinyintan ، الصين ، مع متلازمة الضائقة التنفسية الحادة المرتبطة بـ COVID-19 (ARDS) بمساعدة أجهزة التنفس الصناعى أنه تم قبول غالبية المرضى في وحدة العناية المركزة.

تم إجراء الدراسة القائمة على الملاحظة خلال فترة ستة أيام في الأسبوع 18 فبراير 2020.

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قال الدكتور تشيو ، الأستاذ بقسم طب الرعاية الحرجة ، مستشفى زانغدا ، كلية الطب ، جنوب شرق الصين "بعض المرضى لا يستجيبون جيدًا للضغط الإيجابي المرتفع ويستجيبون بشكل أفضل للوضعية العرضة في السرير (مواجهة للأسفل)".

وقيم الباحثون تأثير وضع الجسم، و تم إجراء تحديد المواقع المعرضة لمدة 24 ساعة حيث كان لدى المرضى مستويات منخفضة من أكسجة الدم باستمرار.

وتم قياس تدفق الأكسجين وحجم الرئة وضغط مجرى الهواء بواسطة أجهزة على رئة المرضى، وتم أخذ قياسات أخرى ، بما في ذلك ممرات الهواء وحسابات لقياس الوظائف.

قال "تشون بان" ، دكتوراه في الطب ، وأستاذ في مستشفى Zhongda ، الصينية " تتحسن الرئة عندما يكون المريض في وضعية الانبطاح".