شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA "تحذر من استخدام أدوية أو لقاحات مزيفة بزعم علاجها فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA تحذيرا للمستهلكين، تنصح فيه من اختبارات فيروس كورونا واللقاحات والعلاجات الاحتيالية "المزيفة "، وتشعر الهيئة بقلق خاص من أن المنتجات الخادعة والمضللة قد تتسبب في تأجيل أو إيقاف العلاج الطبي المناسب للأمريكيين، مما يؤدي إلى ضرر جسيم يهدد الحياة.



تحذيرات هيئة الاغذية والادوية الامريكة

وأكدت الهيئة، أن المنتجات لا تحقق ما تدعي، ويمكن أن تتسبب المكونات فيها لحدوث آثار ضارة، ويمكن أن تتفاعل مع الأدوية الأساسية، وربما تتداخل معها، موضحة أنه لا توجد منتجات معتمدة من هيئة الأغذية والأدوية" FDA"، لمنع فيروس كورونا على سبيل المثال، تدرك (FDA) الأشخاص الذين يحاولون منع الاصابة بفيروس كورونا" COVID-19 "، عن طريق تناول منتج يسمى فوسفات الكلوروكين، والذي يتم بيعه لعلاج الطفيليات في أسماك الزينة، وهو من المنتجات ذات الاستخدام البيطري أو "للاستخدام البحثي فقط" ، قد يكون له آثار ضارة، بما في ذلك فيروس كورونا الخطير والوفاة، عندما يأخذها الناس.

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تحذر الهيئة، من تناول أي شكل من أشكال الكلوروكين ما لم يتم وصفه من قبل مقدمى الرعاية الصحية، والحصول عليه من مصادر مشروعة.

وأكدت، أنه يمكن لهيئة الأغذية والأدوية (FDA) ،فى كثير من الأحيان إصدار إذن استخدام الطوارئ للاختبارات التشخيصية استنادًا إلى مراجعة الهيئة، وحيث يستوفي الطلب معايير معينة في جائحة فيروس كورونا COVID-19، عملت الهيئة مع أكثر من 190 شركة تقدم أنواع من الاختبارات، قالوا أنهم سيقدمون طلبات لإجراء اختبارات للكشف عن فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حتى الآن تم إصدار 16 ترخيصًا لاستخدام الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بموجب سياسة الاختبار التي طورها المختبر لدينا لفيروس كورونا COVID-19.