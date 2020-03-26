شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحميك ارتداء الكمامة والقفازات بشكل دائم من الإصابة بفيروس كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هل من الصحى ارتداء الكمامة والقفازات للوقاية من فيروس كورونا"، هو السؤال الذى يردده الكثيرون، فمنذ انتشار فيروس كورونا يرتدى الكثيرون الكمامة والقفازات الطبيبة اعتقادا منهم أن ذلك يحميهم من الاصابة بالفيروس.

وحسب ما ذكره موقع heraldmailmedia فإن ديفيد بازو أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا قال، إن القفازات يمكن أن تكون بمثابة طبقة من الحماية ولكنها لا تحميك من الاصابة بفيروس كورونا، وذلك فى حالة لمس الاسطح الموجود عليها رذاذ شخص مصاب بالفيروس ثم لمس وجهك ، كما انك قد تنقل العدوى من مكان لأخر عن طريق استخدام القفازات، وأكد أن غسل اليدين بالصابون باستمرار على مدار اليوم أفضل من ارتداء القفازات.

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أما عن ارتداء الكمامة ذكر الموقع أن الاقنعة موصى بها للمرضى فقط وذلك لمنع انتشار الفيروس للأصحاء، وان أغلب الاشخاص يستخدمون الكمامة بطريقة خاطئة ولفترات طويلة ولمسها باليد الغير نظيفة، وذلك قد ينقل العدوى ايضا .

كما وصى مسئولو الصحة الامريكية بأن يجب على الأطباء ومن يعملون فى المستشفيات ويختلطون بالمرضى ارتداء الكمامة وذلك لمنع انتشار الرذاذ والعدوى لهم من المرضى.

لذلك فإنه ليس صحيا ارتداء الكمامة لأى شخص ولكن المصابين بالفيروس أو من يختلطون بالمرضى بشكل مباشر مثل الاطباء والتمريض أو الذين يتواجدون فى أماكن ينتشر فيها الفيروس ، أو من يعانون من نزلات البرد، وأن أفضل طريقة لوقايتك من الفيروس هى غسيل اليدين واستخدام الكحول للتعقيم وعدم الخروج من المنزل .