تعرفي على طريقة إعداد وتحضير سمان بالكريمة

القاهرة - لايف استايل
المقادير
6 x عدد سمان
4 x عدد فص ثوم مهروس
1 x معلقة كبيرة سمسم
1 x رشة فلفل اسود مطحون
1 x عدد بصل (مفرومة)
1 x معلقة كبيرة زبدة
1 x رشة ملح
½ x كوب كريمة لبّاني
½ x كوب مرق الدجاج
الطريقة:
تقطع طيور السمان لأنصاف ثم تتبل بالملح والفلفل والثوم وماء البصل ثم تغطى ونضعها فى الثلاجة مدة ساعتين.
ثم على جريل ساخنة جدا نشوى قطع السمان على الجانبين.
ثم فى إناء على النار نضع الزبد والبصل المفروم ونقلب حتى يذبل ثم نضيف الثوم.
ثم نضيف المرق والكريمة ويترك حتى يغلى ثم نهدى النار ويترك حتى يسمك.
ترص قطع انصاف السمان المشوى فى طبق التقديم ثم يوزع فوقها صوص الكريمة ثم تزين بالسمسم وتقدم.
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