"مدينتك تناديك".. مبادرة جديدة للتطوع في دبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمثل التطوع والعمل الإنساني جزءاً أساسياً في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيزاً لقيم العمل التطوعي، أطلقت دبي، الثلاثاء، حملة "مدينتك تناديك" للتطوع، عبر تطبيق "يوم لدبي"، أكبر مبادرة تطوع متكاملة في الإمارة.

وتتيح الحملة المجال أمام أفراد المجتمع كافة للمشاركة في عدد من الأنشطة التطوعية، كلٌ في مجال خبراته ومعارفه، ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة وطني الإمارات.

كذلك تتيح المبادرة الفرصة لمشاركة المجالات المختلفة ومنها الأطباء والصيادلة والمسعفون والممرضون، ممن لديهم الخبرة العملية والميدانية للتميز في خدمة مجتمعهم.

ذلك غير المتخصصين، فيمكنهم المشاركة من خلال محور دعم الخدمات المجتمعية والمعني برعاية كبار السن.

ويمثل محور الاستجابة للحالات الطارئة فرصة كبيرة لكسب الخبرة والمساهمة في مساعدة المجتمع لمواجهة انتشار هذه الجائحة.