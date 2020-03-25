"الصحة العالمية" تحذر من الاختلاط داخل المنزل

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن التزام كل مواطن الجلوس في المنزل في الفترة الحالية أمر هام جدًا من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا، حيث يجب تقليل الازدحام وأماكن التجمعات، حيث إن أي مكان تجمع يُعد بؤرة خطر شديدة لانتشار فيروس كورونا "ممكن يكون حد مصاب من غير ما يحس وميكنش عارف".

وأضاف "جبور"، خلال حواره في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أن هناك أعراض للفيروس صارت معروفة للعالم أجمع، وهو ارتفاع درجات الحرارة وضيق في التنفيس وألم في العضلات، ومن يشعر بتلك الأعراض عليه الالتزام بالجلوس في المنزل واستشارة الطبيب مباشرة ومنع الاختلاط حتى مع أسرته في المنزل، حتى يتسنى له التأكد من مدى إيجابية أو سلبية إصابته بالفيروس.

وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن هناك قواعد يجب التزامها عند الجلوس في المنزل وهو عدم الاختلاط الكامل مع أسرة المصغرة، حيث من الممكن أن يكون أحد أفراد الأسرة كان مصاب بالفيروس أو كان مخالط لحالة مصابة بالفيروس، أو مخالط لحالة مخالطة، وهناك وسائل تواصل اجتماعي كثيرة داخل المنزل يُمكن استعمالها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الابتعاد الجسدي من أجل حماية المجتمع من انتشار الفيروس.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

"الصحة العالمية" تؤكد وتيرة انتشار وباء كورونا تتسارع

منظّمة الصحة العالمية تحسم جدل الأدوية التي تساهم في تنشيط "كورونا"