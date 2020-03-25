3 نصائح للحفاظ على مناعة الأم والجنين

أكد الأطباء أن مناعة المرأة خلال فترة الحمل تكون ضعيفة نظرا لسحب الجنين كل الفيتامينات والعناصر الهامة في جسمها مما يضعف من قوة جهازها المناعي. واليكم نصائح لتعزيز الجهاز المناعي للمرأة الحامل بحسب موقع health - طبق سلطة خضراء يوميًا يجب التنويع في الخضروات لتشمل جميع الفيتامينات ولتعزيز الجهاز المناعي لمقاومة الفيروسات. - مشروب البرتقال بالجزر Advertisements مشروب البرتقال بالجزر مصدر هام لفيتامين أ المعزز للجهاز المناعي ويحتوي البرتقال على فيتامين ج الذي يحمي من الامراض المعدية. - العسل

مغلقة من العسل على كوب من الماء الدافئ يوميًا يرفع المناعة وينقي مسار الهواء في الجهاز التنفسي. قد يهمك ايضاً: وزارة الأسرة والطفولة تعد تقريرًا عن "تونس عاصمة المرأة العربية" انتصار السيسي تؤكد أن المرأة المصرية تقع على عاتقها مسئولية كبيرة لتجاوز المحنة

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